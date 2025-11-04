«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» проявляли интерес к аренде 19-летнего нападающего «Реала» Эндрика, однако оба клуба больше не рассматриваются среди потенциальных вариантов продолжения карьеры игрока.

По данным ESPN Brasil, английские команды хотели включить в аренду пункт о выкупе футболиста, но мадридский клуб отказался от такого формата. В итоге основным претендентом на Эндрика стал «Лион», готовый взять бразильца в аренду до конца сезона без опции выкупа. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

В текущем сезоне Эндрик провёл на поле всего 11 минут. В предыдущей кампании он сыграл 37 матчей за «Реал», забив 7 голов и сделав одну голевую передачу.