Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брейне сообщил, что успешно перенёс хирургическое вмешательство.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

34-летний бельгиец получил травму в матче 8-го тура Серии А против «Интера» (3:1). У игрока был выявлен разрыв двуглавой мышцы правого бедра.

«Всем привет! Вы знаете, что мне пришлось на время остановиться. Хорошая новость — операция прошла успешно. Процесс восстановления уже начался. Спасибо всем за поддержку и теплые сообщения! » — написал Де Брейне в социальных сетях.

В текущем сезоне хавбек провёл за «Наполи» 11 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и сделав две голевые передачи.