Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о формировании состава на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Реала».

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

«Я не думаю об игре (с "Манчестер Сити") в следующее воскресенье, формируя состав на завтрашний матч. После этого у нас будет четыре дня между играми, в этом сезоне у нас часто оставалось лишь два дня (на восстановление и подготовку).

Завтра будет так же, но в этот раз, наверное, впервые в этом сезоне с подобным сталкивается и наш соперник (в прошлую субботу мерсисайдцы сыграли с "Астон Виллой" (2:0), а "сливочные" — с "Валенсией" (4:0). Часто у нас оставалось лишь два дня на подготовку к матчу, а у соперника на это была неделя.

Формирование состава на завтрашний матч не зависит от воскресной игры», — приводит слова Слота Sky Sports.

Матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится завтра, 4-го ноября в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.