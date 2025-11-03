Левый защитник ЦСКА Мойзес получил травму и пропустит около двух недель.

«У Мойзеса диагностировано повреждение одной из мышц голени. Лечение и восстановление займет около двух недель», — написано на официальном сайте армейцев.

Бразилец получил повреждение перед игрой 14-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

Также травмирован его соотечественник Алеррандро, но он должен успеть восстановиться к матчу 15-го тура с «Динамо» Мх.

После 14 туров ЦСКА идет на второй строчке в таблице РПЛ с 30 очками. С «Динамо» Мх команда сыграет 8 ноября.