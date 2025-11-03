Российский тренер Игорь Колыванов оценил игру «Зенита» в последних матчах РПЛ.

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

Напомним, что «сине-бело-голубые» в 13-м туре РПЛ обыграли московское «Динамо» (2:1), а в следующем поединке одолели «Локомотив» (2:0).

«Игра "Зенита" против "Локомотива"? "Зенит" шикарно выглядел и против "Динамо". Даже когда они пропустили, видно было, что класс есть у команды. "Зенит" понял, что просто так ничего не выиграешь. Бразильцы те же по‑другому стали играть, отрабатывают. Видно компактность во всех линиях, и как они назад бегут. Сейчас это совсем другая команда, и видно, что Семак как хороший психолог объяснил, что нужно делать.

Я считаю, что у "Локомотива" класс у игроков ниже, чем у "Зенита". Когда "Зенит" что‑то хочет, другим командам очень сложно играть против них. "Зенит" не имеет права с таким составом не бороться за золото. Они все сделают для того, чтобы в этом году выиграть чемпионат. Еще есть ЦСКА и "Краснодар". На данный момент эти три команды будут бороться за золото», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

После 14-и туров в РПЛ «Зенит» располагается на 3-й позиции в таблице с 29-ю очками в активе. В следующем поединке чемпионата России команда сыграет против «Крыльев Советов» 9-го ноября.