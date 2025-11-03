Нападающий «Ромы» Пауло Дибала получил повреждение в матче 10-го тура Серии А против «Милана» (0:1) во время исполнения пенальти на стадионе «Сан-Сиро».

Пауло Дибала globallookpress.com

Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини подтвердил травму аргентинца. «Самое ужасное в пенальти — травма Дибалы. Теперь посмотрим, как долго он будет отсутствовать, точно не сыграет до перерыва на сборные. Это самая большая потеря вечера», — приводит его слова Football Italia.

Победный мяч на 39-й минуте забил сербский защитник Страхиня Павлович после передачи Рафаэла Леау. На 82-й минуте Дибала получил шанс сравнять счёт с пенальти, но удар парировал голкипер «Милана» Мик Меньян.