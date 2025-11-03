«Бетис» уверенно обыграл «Мальорку» (3:0) в матче 11-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча globallookpress.com

Хозяева забили все голы в 1-м тайме. У «Бетиса» дубль оформил Антони, отличившись на 10-й и 34-й минутах.

Еще один гол записал на свой счет Эз Абде на 37-й минуте с передачи все того же Антони.

Результат матча Бетис Севилья 3:0 Мальорка Пальма-де-Мальорка 1:0 Антони 10' 2:0 Антони 34' 3:0 Абде Эззальзули 37' Бетис: Альваро Вальес, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Натан, Рикардо Родригес ( Диего Гомес 46' ), Пабло Форнальс ( Марк Рока 69' ), Софьян Амрабат, Джовани Ло Чельсо ( Нельсон Деосса 77' ), Антони ( Пере Гарсия 83' ), Абде Эззальзули ( Айтор Руйбаль 69' ), Кучо Эрнандес Мальорка: Лукас Бергстрём, Хоан Мохика, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Серхи Дардер ( Омар Маскарель 64' ), Саму Кошта, Мануэль Морланес ( Такума Асано 64' ), Ведат Мурики ( Абдон Пратс 79' ), Матео Джозеф ( Пабло Торре 64' ), Jan Virgili ( Хавьер Льябрес 79' ) Жёлтые карточки: Саму Кошта 21' (Мальорка), Пабло Маффео 86' (Мальорка), Хоан Мохика 90+2' (Мальорка)

Статистика матча 8 Удары в створ 1 3 Удары мимо 9 52 Владение мячом 48 4 Угловые удары 5 1 Офсайды 4 9 Фолы 7

После этого матча «Бетис» занимает 5-е место в таблице чемпионата Испании с 19-ю очками в активе. «Мальорка» располагается на 17-й строчке с 9-ю баллами.