«Бетис» уверенно обыграл «Мальорку» (3:0) в матче 11-го тура испанской Примеры.
Хозяева забили все голы в 1-м тайме. У «Бетиса» дубль оформил Антони, отличившись на 10-й и 34-й минутах.
Еще один гол записал на свой счет Эз Абде на 37-й минуте с передачи все того же Антони.
Результат матча
БетисСевилья3:0МальоркаПальма-де-Мальорка
1:0 Антони 10' 2:0 Антони 34' 3:0 Абде Эззальзули 37'
Бетис: Альваро Вальес, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Натан, Рикардо Родригес (Диего Гомес 46'), Пабло Форнальс (Марк Рока 69'), Софьян Амрабат, Джовани Ло Чельсо (Нельсон Деосса 77'), Антони (Пере Гарсия 83'), Абде Эззальзули (Айтор Руйбаль 69'), Кучо Эрнандес
Мальорка: Лукас Бергстрём, Хоан Мохика, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Серхи Дардер (Омар Маскарель 64'), Саму Кошта, Мануэль Морланес (Такума Асано 64'), Ведат Мурики (Абдон Пратс 79'), Матео Джозеф (Пабло Торре 64'), Jan Virgili (Хавьер Льябрес 79')
Жёлтые карточки: Саму Кошта 21' (Мальорка), Пабло Маффео 86' (Мальорка), Хоан Мохика 90+2' (Мальорка)
После этого матча «Бетис» занимает 5-е место в таблице чемпионата Испании с 19-ю очками в активе. «Мальорка» располагается на 17-й строчке с 9-ю баллами.