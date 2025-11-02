прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.24

2 ноября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Мальорка». Начало игры — в 23:00 мск.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы привычно сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» в 10 матчах набрал 16 зачетных баллов. В них команда отличилась 15 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Севильцы разгромили скромный «Пальма-дель-Рио» (7:1).

До того команда уступила «Атлетико» (0:2). А вот поединок с «Генком» завершился блеклой ничьей (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Бетис» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Иско — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Севильцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Бетис» традиционно удачно противостоит «Мальорке». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена запрыгнуть в первую четверку.

«Мальорка»

Турнирное положение: Балеарцы все никак не отдалятся от опасной зоны. Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Мальорка» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Команда в 10 поединках отличилась 11 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Балеарцы одолели «Сан-Жюс» (2:0).

До того команда не смогла переиграть «Леванте» (1:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Севильей» (3:1).

При этом «Мальорка» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Балеарцы нынче заметно прибавили. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

При этом «Мальорка» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще одного мяча за матч.

Команда не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и Ведат Мурики настрелял лишь 5 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Балеарцы намереваются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Мальорка» не проигрывает 3 матча кряду

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

Севильцы до последнего поединка не забивали 2 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.26, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.96.

Прогноз: Севильцы намерены подтянуться к лидирующей группе, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «Мальорке».

2.24 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Бетис» — «Мальорка» позволит вывести на карту выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Победа «Бетиса» в 1 тайме за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Бетис» — «Мальорка» позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20