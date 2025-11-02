В 10-м туре английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» победил дома «Ньюкасл» со счетом 3:1.

Гости вышли вперед уже на 4-й минуте после точного удара Джейкоба Мерфи с передачи Бруно Гимарайнша.

«Вест Хэм» восстановил статус-кво после гола Лукаса Пакета на 35-й минуте.

На исходе первого тайма молотобойцы вышли вперед после автогола Свена Ботмана.

Точку в матче на 90+8-й минуте поставил Томаш Соучек.

Это первая победа Нуну во главе «Вест Хэма» в АПЛ.

Результат матча

Теперь «Вест Хэм» с 7 очками на 18-й строчке.  «Ньюкасл» (12) — 13-й.