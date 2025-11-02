В 10-м туре английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» победил дома «Ньюкасл» со счетом 3:1.
Гости вышли вперед уже на 4-й минуте после точного удара Джейкоба Мерфи с передачи Бруно Гимарайнша.
«Вест Хэм» восстановил статус-кво после гола Лукаса Пакета на 35-й минуте.
На исходе первого тайма молотобойцы вышли вперед после автогола Свена Ботмана.
Точку в матче на 90+8-й минуте поставил Томаш Соучек.
Это первая победа Нуну во главе «Вест Хэма» в АПЛ.
Результат матча
Вест ХэмЛондон2:1НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
Вест Хэм: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Виктор Парада, Юссеф Энрикес, Калебе, Антонио Бланко, Денис Суарес, Карлос Аленья, Тони Мартинес, Лукас Бое
Ньюкасл: Марко Дмитрович, Кевин Гарсиа, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Клеменс Ридель, Пере Милья, Эдуардо Экспозито, Поль Лосано, Антониу Рока, Жофре Каррерас, Рубен Санчес
Теперь «Вест Хэм» с 7 очками на 18-й строчке. «Ньюкасл» (12) — 13-й.