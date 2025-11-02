Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля»﻿ Мохамед Салах выразил недовольство результатами команды на старте нынешнего сезона.

Мохамед Салах globallookpress.com

«Для нас сезон является сложным, поскольку в команде появилось несколько новых футболистов. Хорошие покупки, но им нужно время на адаптацию к команде. Нам просто нужно время, чтобы адаптироваться и понять игру друг друга. После этого все будет хорошо», — приводит слова Салаха журналист Фабрицио Романо.

В последних восьми матчах во всех турнирах «Ливерпуль»﻿ шесть раз потерпел поражение. После 10 туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 18 очков и занимают третье место.