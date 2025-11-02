Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд высказался о своей игре в матче 11-го тура Примеры против «Эльче» (3:1).

Маркус Рашфорд — нападающий «Барселоны» globallookpress.com

«Я стараюсь отдавать все силы. Против "Эльче" я мог бы сыграть лучше, и я обещаю исправиться, потому что в целом не вполне доволен своей игрой.

Мы упорно трудимся, чтобы побеждать. Мы идем от матча к матче. Нам нужно продолжать играть как одна команда. Это "Барса", и требования здесь всегда должны быть самыми высокими», — сказал Рашфорд Mundo Deportivo.

Напомним, что англичанин забил гол в ворота «Эльче» на 61-й минуте. В нынешнем сезоне Рашфорд провел за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 голевых передач.

После этого матча «сине-гранатовые» занимают 2-ю строчку в таблице Примеры с 25-ю очками в активе. В следующем поединке «Барселона» встретится с «Брюгге» 5-го ноября в Лиге чемпионов.