После 11 туров «Барселона» с 25 очками на втором месте. «Эльче» (14) — 11-й.

Точку в матче поставил Маркус Рашфорд , отличившийся на 61-й минуте.

Гости ответили голом Рафы Мира на исходе первого тайма.

Через две минуты Ферран Торрес удвоил преимущество своей команды, ему ассистировал Фермин Лопес.

Уже на 9-й минуте Ламин Ямаль вывел каталонцев вперед после передачи Алехандро Бальде.

В 11-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле уверенно переиграла «Эльче» со счетом 3:1.

