В 11-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле уверенно переиграла «Эльче» со счетом 3:1.
Уже на 9-й минуте Ламин Ямаль вывел каталонцев вперед после передачи Алехандро Бальде.
Через две минуты Ферран Торрес удвоил преимущество своей команды, ему ассистировал Фермин Лопес.
Гости ответили голом Рафы Мира на исходе первого тайма.
Точку в матче поставил Маркус Рашфорд, отличившийся на 61-й минуте.
Результат матча
БарселонаБарселона3:1ЭльчеИспания. Ла Лига
1:0 Ламин Ямаль 9' 2:0 Ферран Торрес 11' 2:1 Рафаэль Мир Висенте 42' 3:1 Маркус Рашфорд 61'
Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Алекс Бальде (Жерар Мартин 74'), Френки де Йонг, Марк Касадо, Фермин Лопес (Даниэль Ольмо 66'), Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Маркус Рашфорд (Роберт Левандовски 74')
Эльче: Игнасио Пенья, Альваро Нуньес, Педро Бигас (Яго Сантьяго 70'), Давид Аффенгрубер, Адрия Педроса (Джон Дональд 82'), Алейкс Фебас, Мартим Нету (Родриго Мендоса 46'), Марк Агуадо, Андре Силва (Альваро Родригес 74'), Рафаэль Мир Висенте, Херман Валера (Эктор Форт 70')
Жёлтые карточки: Мартим Нету 35' (Эльче), Николо Камбьяги 87' (Эльче)
После 11 туров «Барселона» с 25 очками на втором месте. «Эльче» (14) — 11-й.