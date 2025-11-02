24-летний бразильский нападающий «Челси»﻿ Жоао Педро прокомментировал свой первый гол с августа текущего года, забитый в матче 10-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма»﻿ (1:0). Этот гол стал победным для его команды.

Жоао Педро www.chelseafc.com

«Мне нужен был этот гол, потому что я давно не забивал, а команда ждет от меня голов. Всегда хочу помогать команде, забивая голы, и, отдавая голевые передачи. Если я буду хорошо играть, голы придут. Главное — выигрывать матчи. У меня было много возможностей забить, но, как вы видели, я также отдавал передачи под удар другим. Стараюсь играть на команду», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

После 10 туров «Челси»﻿ занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками, а «Тоттенхэм»﻿ — четвертое место с таким же количеством очков.​