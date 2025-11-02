Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о поражении в матче с «Оренбургом» (1:3).

Игорь Осинькин globallookpress.com

«В первую очередь мы проиграли ключевые единоборства, которые были в этой игре. Поле со своей спецификой, мы предупреждали ребят. В целом, готовились, что характер встречи может быть вот такой, какой в итоге и получился. Не смогли мы нормально навязать сопернику игру. В первом тайме мы не очень хорошо играли, но пытались бороться. Мы сопротивлялись, создавали атаки — забили гол. Но этого недостаточно для игры и точно есть о чем поговорить. Мы будем исправляться», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

После 14 туров «Оренбург» с 11 очками занимает 14-е место, «Сочи» с 8 очками располагается на 15-м месте турнирной таблицы РПЛ.

В следующем туре «Оренбург» сыграет с «Локомотивом» 9 ноября, а «Сочи» примет «Ростов» 8 ноября.​