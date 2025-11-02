Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего матча москвичей с «Краснодаром».

Деян Станкович (главный тренер «Спартака»)
Деян Станкович (главный тренер «Спартака») globallookpress.com

«Матч "Спартака" с "Краснодаром" будет очень сложным.  Команда Мусаева сейчас на хорошем ходу, берёт очки, поэтому и вернули лидерство.  А если "Спартак" наберёт три очка, это будет хорошим заделом для борьбы за тройку.  Терять очки уже нельзя, потому что и так много потеряли.  Жду боевой настрой от команды.  Надо отметить, что "Спартак" неплохо играет в "Краснодаре".  Будем ждать, что дадут бой чемпиону», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

стреча состоится сегодня, 2 ноября.  Начало матча — в 20:15 мск.