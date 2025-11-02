Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего матча москвичей с «Краснодаром».

Деян Станкович (главный тренер «Спартака») globallookpress.com

«Матч "Спартака" с "Краснодаром" будет очень сложным. Команда Мусаева сейчас на хорошем ходу, берёт очки, поэтому и вернули лидерство. А если "Спартак" наберёт три очка, это будет хорошим заделом для борьбы за тройку. Терять очки уже нельзя, потому что и так много потеряли. Жду боевой настрой от команды. Надо отметить, что "Спартак" неплохо играет в "Краснодаре". Будем ждать, что дадут бой чемпиону», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

стреча состоится сегодня, 2 ноября. Начало матча — в 20:15 мск.