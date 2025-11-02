Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче 10-го тура АПЛ против «Борнмута»(3:1).

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Борнмут — одна из самых требовательных команд, с которыми мы сталкивались. Сегодня мы нашли свой ритм и в целом были лучше во многих аспектах.

"Борнмут" провел выдающийся матч. В прошлом сезоне они нас буквально уничтожили. Нужно отвечать им в каждом единоборстве, иначе — посмотрите на второй тайм — мы потеряли три-четыре мяча, и они могли нас наказать.

Это невероятная команда. Меня совсем не удивляет то, чего они добились в прошлом сезоне. Они потеряли троих из четырех защитников, но все равно продолжают держать уровень», — сказал Гвардиола BBC.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе. В следующей встрече чемпионата Англии «горожане» сыграют против «Ливерпуля» 9-го ноября.