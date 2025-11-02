«Манчестер Сити» одержал победу над «Борнмутом» (3:1) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

В составе «горожан» дублем отметился нападающий Эрлинг Холанн, который забил свои голы на 17-й и 32-й минутах.  Еще один гол записал на свой счет Нико О'Райли на 60-й минуте.

Единственный гол у «Борнмута» забил Тайлер Адамс на 25-й минуте.

Результат матча

Манчестер СитиМанчестерМанчестер Сити3:1БорнмутБорнмутБорнмут
Манчестер Сити:  Джанлуиджи Доннарумма,  Рубен Диаш (Натан Аке 40'),  Йошко Гвардиол,  Бернарду Силва,  Николас Гонсалес,  Райан Шерки (Родриго Эрнандес 24'),  Филип Фоден,  Жереми Доку,  Эрлинг Холанд,  Матеус Нунес,  Nico O'Reilly
Борнмут:  Джордже Петрович,  Адриен Трюффер,  Маркос Сенеси,  Бафоде Диаките,  Алекс Хименес,  Маркус Таверньер,  Дэвид Брукс,  Тайлер Адамс,  Алекс Скотт (Джастин Клюйверт 56'),  Энтойн Семеньо,  Eli Junior Kroupi
Жёлтые карточки:  Бернарду Силва 29',  Бернарду Силва 35'  —  Eli Junior Kroupi 61'

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе.  «Борнмут» — на 4-й позиции (18).