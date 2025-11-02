«Манчестер Сити» одержал победу над «Борнмутом» (3:1) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «горожан» дублем отметился нападающий Эрлинг Холанн, который забил свои голы на 17-й и 32-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Нико О'Райли на 60-й минуте.
Единственный гол у «Борнмута» забил Тайлер Адамс на 25-й минуте.
После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе. «Борнмут» — на 4-й позиции (18).