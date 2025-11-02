Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высоко оценил игру 24-летнего полузащитника команды Мойсеса Кайседо после матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0).
«Он очень скромный и хороший парень, всегда готов помочь каждому. И, на мой взгляд, он и Родри из "Манчестер Сити" в данный момент являются двумя лучшими опорными полузащитниками в мире», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне Кайседо провел 14 матчей за «Челси» во всех турнирах, забив четыре мяча и отметившись одной голевой передачей.