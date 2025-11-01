В активе «Удинезе» стало 15 зачетных баллов и восьмое место. «Аталанта» с 13 очка идет 11-й.

Автором единственного забитого мяча в этой встрече стал Николо Дзаньоло с передачи Хассана Камары .

В матче десятого тура итальянской Серии А «Удинезе» в родных стенах победил «Аталанту» со счетом 1:0.

