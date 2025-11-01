Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот уклонился от ответа на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

Арне Слот globallookpress.com

«Честно говоря, это был последний вопрос, которого я ожидал. Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы вернуть "Ливерпуль" к победам. Это главное. А что касается контракта — если какие-то переговоры и идут, мы точно не будем обсуждать их публично. Давайте сначала снова начнём выигрывать — это мой приоритет», — приводит слова Слота BBC.

«Ливерпуль» потерпел шесть поражений в семи последних матчах во всех турнирах. Следующая игра команды назначена на 1 ноября — в 10-м туре АПЛ «красные» встретятся с «Астон Виллой». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Слот подписал трехлетнее соглашение с клубом летом 2024 года. Ранее ожидалось, что после победы в Премьер-лиге стороны продлят сотрудничество.