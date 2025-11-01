Матч 14-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо» состоится 1 ноября в 17:45 по мск.
«Рубин» после двух поражений подряд с 18 очками занимает 7-е место. «Бордовые» выиграли только в одном из пяти последних туров. Позади у команды непростые матчи с «Краснодаром» (0:1) и «Балтикой» (0:3).
«Динамо» с 16 баллами идет вслед за «Рубином» и сегодня попытается его обойти. Правда, команда Валерия Карпина не побеждает уже три тура. В последнем они уступили 1:2 «Зениту».
В последних пяти играх у «Рубина» не было успехов. «Динамо» выиграло 4 поединка, в одном случае была ничья.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.35.
- Букмекеры дают 3.35 на победу «Рубина», 3.45 на ничью, 2.10 на победу «Динамо».
- Искусственный интеллект ожидает победу «Динамо» со счетом 6:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.