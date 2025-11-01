1 ноября на «Сити Граунд» «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Старт поединка в 18:00 мск.

«Ноттингем» не смог победить в последних 8 матчах турнира и опустился в зону вылета с 5 очками на счету. Команда отстает на 3 пункта от 17-й позиции. Недавно у коллектива сменился наставник. На место Анде Постекоглу пришел Шон Дайч, которому дали задачу спасти клуб от вылета.

В Манчестере солнечно. Команда Рубена Аморима победила в последних трех поединках, чего при португальце еще не было. Это говорит о хорошей форме «манкунианцев» и о присутствии уверенности. Набрав 16 очков, гости находятся в двух баллах от 2-й строчки. В последних турах чемпионата «красные дьяволы» обыграли «Брайтон» и «Ливерпуль».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.23.

Букмекеры дают 3.35 на победу «Ноттингем Форест», 2.19 они предлагают на победу «Ман Юнайтед».

Искусственный интеллект уверен, что команды закончат матч вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.