1 ноября на «Сити Граунд» «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Старт поединка в 18:00 мск.
«Ноттингем» не смог победить в последних 8 матчах турнира и опустился в зону вылета с 5 очками на счету. Команда отстает на 3 пункта от 17-й позиции. Недавно у коллектива сменился наставник. На место Анде Постекоглу пришел Шон Дайч, которому дали задачу спасти клуб от вылета.
В Манчестере солнечно. Команда Рубена Аморима победила в последних трех поединках, чего при португальце еще не было. Это говорит о хорошей форме «манкунианцев» и о присутствии уверенности. Набрав 16 очков, гости находятся в двух баллах от 2-й строчки. В последних турах чемпионата «красные дьяволы» обыграли «Брайтон» и «Ливерпуль».
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.23.
- Букмекеры дают 3.35 на победу «Ноттингем Форест», 2.19 они предлагают на победу «Ман Юнайтед».
- Искусственный интеллект уверен, что команды закончат матч вничью 1:1.
