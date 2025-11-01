1 ноября на «Энфилд Роуд» «Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры в 23:00 мск.

«Ливерпуль» под большим давлением после 4 поражений в АПЛ и вылета в 1/8 финала Кубка лиги. Поражение от «Брентфорда» (2:3) понизило команду Арне Слота до 9-й позиции, но при этом есть шанс, что в случае победы хозяева вернуться в зону еврокубков.

«Астон Вилла» идет вслед за «Ливерпулем» с теми же 15 очками. Она выиграла в 4 матчах подряд, а беспроигрышная серия команды в АПЛ составляет 6 поединков. Отметим, что «Ливерпуль» не очень удобный для «Виллы» соперник. Последний раз «вилланы» выигрывали у «красных» в 2020 году.

