Завершились два матча 10-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча «Кристал Пэлас» — «Брентфорд» globallookpress.com

«Кристал Пэлас» одержал победу над «Брентфордом» со счетом 2:0.

У «орлов» отличился Жан-Филипп Матета на 30-й минуте. Уже на 51-й минуте игрок «Брентфорда» Нейтан Коллинз оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Результат матча Кристал Пэлас Лондон 2:0 Брентфорд Брентфорд 1:0 Жан-Филипп Матета 30' Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Даити Камада ( Уилл Хьюз 78' ), Хефферсон Лерма, Исмаила Сарр, Ереми Пино ( Джастин Девенни 78' ), Жан-Филипп Матета ( Жейде Канво 90' ) Брентфорд: Кивин Келлехер, Кристоффер Аер, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Микаель Кайоде ( Кин Льюис-Поттер 67' ), Миккель Дамсгор ( Матиас Йенсен 68' ), Данго Уаттара ( Рейсс Нелсон 75' ), Джордан Хендерсон ( Фабиу Карвалью 87' ), Егор Ярмолюк ( Витали Янельт 68' ), Игор Тиаго, Кевин Шаде Жёлтые карточки: Кевин Шаде 34' (Брентфорд), Джордан Хендерсон 79' (Брентфорд), Нэйтан Коллинз 84' (Брентфорд)

Статистика матча 2 Удары в створ 2 3 Удары мимо 2 36 Владение мячом 65 6 Угловые удары 5 1 Офсайды 3 7 Фолы 11

После этого матча «Кристал Пэлас» располагается на 7-й позиции в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 12-й позиции (13).

В параллельном матче «Фулхэм» одолел «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.

Хозяева открыли счет на 9-й минуте благодаря голу Райана Сесеньона. «Фулхэм» удвоил свое преимущество на 62-й минуте, отличился Гарри Уилсон.

На 75-й минуте игрок «Вулверхэмптона» Йерсон Москера забил гол в свои ворота.

«Фулхэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 11-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» располагается на последней 20-й строчке с 2 баллами в копилке.