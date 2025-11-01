Завершились два матча 10-го тура английской Премьер-лиги.
«Кристал Пэлас» одержал победу над «Брентфордом» со счетом 2:0.
У «орлов» отличился Жан-Филипп Матета на 30-й минуте. Уже на 51-й минуте игрок «Брентфорда» Нейтан Коллинз оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
После этого матча «Кристал Пэлас» располагается на 7-й позиции в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 12-й позиции (13).
В параллельном матче «Фулхэм» одолел «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.
Хозяева открыли счет на 9-й минуте благодаря голу Райана Сесеньона. «Фулхэм» удвоил свое преимущество на 62-й минуте, отличился Гарри Уилсон.
На 75-й минуте игрок «Вулверхэмптона» Йерсон Москера забил гол в свои ворота.
«Фулхэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 11-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» располагается на последней 20-й строчке с 2 баллами в копилке.