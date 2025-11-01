Завершились два матча 10-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»
Фрагмент матча «Кристал Пэлас» — «Брентфорд» globallookpress.com

«Кристал Пэлас» одержал победу над «Брентфордом» со счетом 2:0.

У «орлов» отличился Жан-Филипп Матета на 30-й минуте.  Уже на 51-й минуте игрок «Брентфорда» Нейтан Коллинз оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Результат матча

Кристал ПэласЛондонКристал Пэлас2:0БрентфордБрентфордБрентфорд
1:0 Жан-Филипп Матета 30'
Кристал Пэлас:  Дин Хендерсон,  Крис Ричардс,  Максанс Лакруа,  Марк Гехи,  Даниэль Муньос,  Тайрик Митчелл,  Даити Камада (Уилл Хьюз 78'),  Хефферсон Лерма,  Исмаила Сарр,  Ереми Пино (Джастин Девенни 78'),  Жан-Филипп Матета (Жейде Канво 90')
Брентфорд:  Кивин Келлехер,  Кристоффер Аер,  Сепп ван ден Берг,  Нэйтан Коллинз,  Микаель Кайоде (Кин Льюис-Поттер 67'),  Миккель Дамсгор (Матиас Йенсен 68'),  Данго Уаттара (Рейсс Нелсон 75'),  Джордан Хендерсон (Фабиу Карвалью 87'),  Егор Ярмолюк (Витали Янельт 68'),  Игор Тиаго,  Кевин Шаде
Жёлтые карточки:  Кевин Шаде 34' (Брентфорд),  Джордан Хендерсон 79' (Брентфорд),  Нэйтан Коллинз 84' (Брентфорд)

После этого матча «Кристал Пэлас» располагается на 7-й позиции в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе.  «Брентфорд» — на 12-й позиции (13).

В параллельном матче «Фулхэм» одолел «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.

Хозяева открыли счет на 9-й минуте благодаря голу Райана Сесеньона.  «Фулхэм» удвоил свое преимущество на 62-й минуте, отличился Гарри Уилсон.

На 75-й минуте игрок «Вулверхэмптона» Йерсон Москера забил гол в свои ворота.

«Фулхэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 11-ю очками в активе.  «Вулверхэмптон» располагается на последней 20-й строчке с 2 баллами в копилке.