В субботу, 1 ноября, «Атлетико» примет «Севилью» в рамках 11-го тура Примеры. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

16' Мяч выбит, но по-прежнему игроки «Атлетико» с мячом

15' Быстрая атака от «Атлетико» — угловой в пользу «матрасников»

14' Все так же контролирует мяч «Севилья» и неспеша гости стараются атаковать, но пока безуспешно

12' Быстрая атака от «Севильи» завершается фолом в атаке

11' Еще один угловой в пользу «матрасников» — Влаходимос мяч выбивает после навеса во вратарскую

10' «Атлетико» заработал право на штрафной, в результате которого заработали мадридцы угловой.

Статистика матча 5 Удары в створ 0 2 Удары мимо 1 39 Владение мячом 61 2 Угловые удары 3 0 Офсайды 3 10 Фолы 8

07' «Атлетико» на левом краю заработал штрафной — Баэна подал, но никто не дотянулся до крученного мяча.

06' Контролирует мяч «Севилья», пока «матрасникам» приходится отбиваться

04' Ромеро бьет по воротам Облака, но Ганцко очень плотно отыграл против него, что даже удар не получился — Облак разведет мяч от ворот.

03' Контролировала мяч «Севилья», но при первой же попытке обострения мяч был потерян.

01' «Севилья» развела мяч с центра поля, матч начался!

До матча

18:10 Главный судья матча — Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.

18:00 Матч пройдет на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде, который вмещает в себя 70 460 зрителей.

17:50 Всех приветствуем, начинаем нашу онлайн-трансляцию со стартовых составов команд.

«Атлетико»: Облак, Ле Норман, Хименес, Руджери, Коке, Льоренте, Гонсалес, Симеоне, Баэна, Серлот, Альварес

«Севилья»: Влаходимос, Кармона, Аспиликуэта, Маркао, Суасо, Хуанлу Санчес, Соу, Менди, Варгас, Ромеро, Фернандес

«Атлетико»

«Атлетико» после не самого успешного старта в Примере набрал обороты и одержал победы в четырех из пяти последних встреч. В прошлом туре «матрасники» обыграли в гостях «Бетис» со счетом 2:0.

Мадридцы на данный момент занимают 4-е место в Ла Лиге, набрав 19 очков за 10 встреч при 5 победах, 4 ничьих и одном поражении с разницей мячей 18:10.

Стоит отметить, что «Атлетико» еще ни разу не проиграл на своем поле в текущем сезоне.

«Севилья»

«Севилья» заметно лучше стартовала, чем сезоном ранее и вряд ли андалусийцам предстоит борьба за выживание. В последнем туре «красные» проиграли «Реал Сосьедаду» в гостях со счетом 1:2.

На данный момент «Севилья» занимает 11-е место в таблице, набрав 13 очков за 10 туров. На счету андалусийцев 4 победы, одна ничья и пять поражений при 17 забитых и 16 пропущенных мячах.

Также «Севилья» стартовала в Кубке Испании, где обыграла в гостях «Толедо» со счетом 4:1.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды друг против друга провели две встречи и в обоих случаях победили футболисты «Атлетико» — 4:3 в Мадриде и 2:1 в Севилье.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.28.