прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.28

1 ноября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Севилья». Начало игры — в 18:15 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» в текущем сезоне занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 19 баллов за десять встреч, и имеет положительную разницу мячей 18:10.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв в гостях «Бетис» со счетом 2:0.

До того команда проиграла в Лиге чемпионов «Арсеналу» (0:2) и переиграла «Осасуну» (1:0) в Примере.

Не сыграют: травмированы — Джонни Кардозо

Состояние команды: «Атлетико» после не самого лучшего старта потихоньку набирает обороты и после поражения от «Эспаньола» в первом туре команда Диего Симеоне ни разу не проиграла в Примере.

Конечно, отставание от «Реала» в 8 баллов после десяти туров смотрится большим, но при определенных обстоятельствах «матрасники» могут еще навязать бой за чемпионство.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» в текущем сезоне занимает 11-е место в таблице Примеры, набрав 13 очков за десять встреч, и имеет положительную разницу мячей 17:16.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, разгромив в Кубке Испании «Толедо» — 4:1.

До того команда проиграла «Реал Сосьедаду» (1:2) и «Мальорке» (1:3) в Примере.

Не сыграют: травмированы — Жоан Жордан, Куасси, Аспиликуэта, Менди, Санчес; дисквалифицирован — Агуме

Состояние команды: «Севилья» выглядит немногим лучше себя образца прошлого сезона, когда андалусийцы были близки к вылету из Примеры.

«Красные», безусловно, будут стараться навязать борьбу конкурентам за место в еврокубках, но на данный момент команда испытывает серьезную проблему с травмированными.

Статистика для ставок

«Атлетико» обыгрывал «Севилью» в четырех из последних встреч

«Атлетико» не проигрывает на протяжении девяти последних встреч в Примере

Последняя встреча между командами завершилась победой «Атлетико» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.20, а победа «Севильи» — в 8.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.58 и 2.28.

Прогноз: «Атлетико» выглядит безусловным фаворитом встречи и вряд ли в этой встрече обе команды забьют в этой встрече множество мячей

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.28.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Атлетико» обыграет своих оппонентов с минимальным счетом

Ставка: Счет 1:0 в пользу «Атлетико» за 6.80