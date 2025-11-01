Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал поражение своей команды от махачкалинского «Динамо» (0:2) в матче 14-го тура РПЛ.

Магомед Адиев globallookpress.com

«В первом тайме мы нормально играли, была вязкая игра на таком поле, много борьбы. Вначале соперник забил, а мы не смогли реализовать свои моменты.

Во втором тайме мы немного перестроились, пытались играть в длину. Но, конечно, в концовке матча соперник был сильнее. Они нас перебили заменами. У нас в этом плане номинальных нападающих и фланговых игроков не хватило, чтобы выдержать этот темп», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Самарцы с 13 очками занимают 12‑е место в турнирной таблице чемпионата России.