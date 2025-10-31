Новый главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился мыслями от назначения в туринский клуб.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Первые впечатления после назначения в „Ювентус» замечательные. Мы все знаем историю этого клуба и то, как он организован, но быть его частью — это фантастика.

Желание вернуть эту команду на вершину очень велико. Я очень уважаю Игора Тудора, я знаю его и знаю, как он работает. Я уверен, что получил в своё распоряжение хорошо обученную команду, зная профессионализм моего предшественника.

Я убежден, что у этой команды есть потенциал, иначе меня бы здесь не было. Я верю, что могу хорошо работать, и вижу возможности кое-что исправить.

Цели имеют решающее значение. Чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. Атакующий футбол — важное качество, но главное — это быть командой, иметь коллектив, который понимает, что нужно делать на поле«, — цитирует слова Спаллетти пресс-служба "Ювентуса"

"Ювентус" занимает 7-е место, набрав 15 очков за 9 туров.