Завершились два матча 1/64 финала Кубка Испании.

В одной из встреч «Бетис» в гостях разгромил «Пальма дель Рио» со счетом 7:1.

В составе гостей дублем отметился Родриго Рикельме, отличившись на 8-й и 86-й минутах. Еще 2 гола забил Пабло Гарсия (на 34-й и 51-й минутах).

По голу записали на свой счет Серхио Алтимира на 27-й минуте, Диего Льоренте на 73-й и Абде Эззалзули на 90-й минуте.

Единственный гол у «Пальма дель Рио» забил Манолилло на 62-й минуте.

В параллельном матче «Эспаньол» обыграл «Атлетик Ллеида» со счетом 2:1.

У гостей дублем отметился Кике Гарсия, забив свои голы на 3-й и 46-й минутах.

На 6-й минуте единственный гол в составе «Атлетик Ллеида» забил Альдо Оне.

По итогам встреч «Бетис» и «Эспаньол» пробились в 1/32 финала Кубка Испании.