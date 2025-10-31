Легенда «Барселоны» Лионель Месси намерен сыграть активную роль в президентских выборах каталонского клуба, которые состоятся в 2026 году.

Лионель Месси globallookpress.com

По информации издания ABC.es, аргентинец не будет выдвигать собственную кандидатуру, но планирует поддержать оппозиционного претендента, способного сместить нынешнего президента Жоана Лапорту.

При этом Месси дал понять, что не станет вступать в альянсы с кандидатами, у которых нет реальных перспектив на победу. Его стратегия — поддержать только сильную и объединённую оппозицию, способную изменить курс клуба.

Основной мотив такого шага — личная обида на Лапорту. Месси до сих пор не может простить президенту ситуацию летом 2021 года, когда тот, по его словам, дал обещание продлить контракт, но в последний момент отказался от сделки, сославшись на финансовые ограничения.