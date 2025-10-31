Экс-игрок «Челси» Джо Коул оценил перспективы лондонской команды в текущем сезоне чемпионата Англии.

«В этом сезоне от "Челси" надо ожидать уверенного попадания в Лигу чемпионов и борьбы в чемпионате. Не думаю, что команда достаточно сильна, чтобы конкурировать с "Арсеналом". Рад официально заявить, что они не выиграют чемпионат.

Чтобы этот сезон можно было считать успешным, "Челси" нужно уверенно играть в Лиге чемпионов и быть ближе к вершине турнирной таблицы, чем в прошлом году.

А в следующем сезоне им нужно выиграть главные трофеи, потому что на тот момент проект будет существовать уже пять сезонов», — цитирует Коула Metro.

В настоящий момент «Челси» располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ.