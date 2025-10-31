31 октября стартует 14-й тур российской Премьер-лиги. Программу тура будут открывать ЦСКА и «Пари НН», которые встретятся на «ВЭБ Арене» в 19:00 мск.

«Армейцы» в этом туре достают до первой позиции и потому будут играть только на победу, так как только она позволит им обойти «Краснодар» при удачном стечении обстоятельств. До этого ЦСКА выиграл 4 матча из 5 в РПЛ. В последнем туре хозяева одолели «Крылья Советов».

У «Пари НН» 7 очков и с этим результатом клуб находится на самом дне турнирной таблицы. В прошлом туре «горожанам» удалось добиться нулевой ничьи с «Балтикой», что стало для них лучшим результатом последних туров.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.39 на победу ЦСКА и 7.10 на победу «Пари НН».

Эксперты LiveSport.Ru предлагают свой прогноз на игру с коэффициентом 2.13.

Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу «армейцев» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН» и стартовые составы команд смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.