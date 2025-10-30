«Селтик» проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Эндрю Робертсону. Об этом сообщает Football Insider.

Эндрю Робертсон globallookpress.com

По данным источника, переговоры о продлении контракта с 31-летним шотландцем пока не продвинулись, чем шотландский клуб может попытаться воспользоваться.

Робертсон ранее выступал за молодежные команды «Селтика». В текущем сезоне-2025/26 он провел за «Ливерпуль» 9 матчей, записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу. Действующий контракт игрока истекает 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Робертсона в 15 млн евро.