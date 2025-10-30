В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» крупно проиграл «Кристал Пэлас» — 0:3.
Автором дубля в этой игре отметился Исмаила Сарр, а еще один точный удар на счету Йереми Пино.
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль0:3Кристал ПэласЛондон
0:1 Исмаила Сарр 40' 0:2 Исмаила Сарр 45' 0:3 Ереми Пино 87'
Ливерпуль: Фредди Вудман, Джо Гомес, Эндрю Робертсон (Кайде Гордон 67'), Милош Керкез, Ватару Эндо, Алексис Мак Аллистер (Wellity Lucky 67'), Федерико Кьеза, Рио Нгумоха (Trent Kone-Doherty 86'), Calvin Ramsey, Treymaurice Nyoni, Kieran Morrison (Amara Nallo 67')
Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Борна Соса (Крисантус Уче 83'), Даниэль Муньос (Рио Кардинес 74'), Максанс Лакруа, Марк Гехи, Жейде Канво, Даити Камада, Уилл Хьюз (Хефферсон Лерма 74'), Эдвард Нкетиа (Жан-Филипп Матета 46'), Ереми Пино, Исмаила Сарр (Джастин Девенни 62')
Жёлтые карточки: Эндрю Робертсон 55', Федерико Кьеза 72' — Даити Камада 45+2', Ереми Пино 90'
Красная карточка: Amara Nallo 79' (Ливерпуль)
В параллельной игре «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Суонси» с результатом 3:1.
На точный удар Гонсалу Баптисты Франку «горожане» ответили голами Жереми Доку, Омара Мармуша и Райана Шерки.
Таким образом, «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» прошли в четвертьфинал Кубка английской лиги.