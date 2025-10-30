В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» крупно проиграл «Кристал Пэлас» — 0:3.

Исмаила Сарр
Исмаила Сарр globallookpress.com

Автором дубля в этой игре отметился Исмаила Сарр, а еще один точный удар на счету Йереми Пино.

Результат матча

ЛиверпульЛиверпульЛиверпуль0:3Кристал ПэласКристал ПэласЛондон
0:1 Исмаила Сарр 40' 0:2 Исмаила Сарр 45' 0:3 Ереми Пино 87'
Ливерпуль:  Фредди Вудман,  Джо Гомес,  Эндрю Робертсон (Кайде Гордон 67'),  Милош Керкез,  Ватару Эндо,  Алексис Мак Аллистер (Wellity Lucky 67'),  Федерико Кьеза,  Рио Нгумоха (Trent Kone-Doherty 86'),  Calvin Ramsey,  Treymaurice Nyoni,  Kieran Morrison (Amara Nallo 67')
Кристал Пэлас:  Вальтер Бенитес,  Борна Соса (Крисантус Уче 83'),  Даниэль Муньос (Рио Кардинес 74'),  Максанс Лакруа,  Марк Гехи,  Жейде Канво,  Даити Камада,  Уилл Хьюз (Хефферсон Лерма 74'),  Эдвард Нкетиа (Жан-Филипп Матета 46'),  Ереми Пино,  Исмаила Сарр (Джастин Девенни 62')
Жёлтые карточки:  Эндрю Робертсон 55',  Федерико Кьеза 72'  —  Даити Камада 45+2',  Ереми Пино 90'
Красная карточка:  Amara Nallo 79' (Ливерпуль)

В параллельной игре «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Суонси» с результатом 3:1.

На точный удар Гонсалу Баптисты Франку «горожане» ответили голами Жереми Доку, Омара Мармуша и Райана Шерки.

Таким образом, «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» прошли в четвертьфинал Кубка английской лиги.