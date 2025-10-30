В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» крупно проиграл «Кристал Пэлас» — 0:3.

Автором дубля в этой игре отметился Исмаила Сарр, а еще один точный удар на счету Йереми Пино.

Результат матча

Ливерпуль Ливерпуль 0:3 Кристал Пэлас Лондон

0:1 Исмаила Сарр 40' 0:2 Исмаила Сарр 45' 0:3 Ереми Пино 87'

Ливерпуль: Фредди Вудман, Джо Гомес, Эндрю Робертсон ( Кайде Гордон 67' ), Милош Керкез, Ватару Эндо, Алексис Мак Аллистер ( Wellity Lucky 67' ), Федерико Кьеза, Рио Нгумоха ( Trent Kone-Doherty 86' ), Calvin Ramsey, Treymaurice Nyoni, Kieran Morrison ( Amara Nallo 67' )

Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Борна Соса ( Крисантус Уче 83' ), Даниэль Муньос ( Рио Кардинес 74' ), Максанс Лакруа, Марк Гехи, Жейде Канво, Даити Камада, Уилл Хьюз ( Хефферсон Лерма 74' ), Эдвард Нкетиа ( Жан-Филипп Матета 46' ), Ереми Пино, Исмаила Сарр ( Джастин Девенни 62' )

Жёлтые карточки: Эндрю Робертсон 55', Федерико Кьеза 72' — Даити Камада 45+2', Ереми Пино 90'

Красная карточка: Amara Nallo 79' (Ливерпуль)