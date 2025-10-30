17-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов сменил спортивное гражданство Великобритании на российское. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Амир Ибрагимов globallookpress.com

По данным источника, изменения уже внесены в базу ФИФА, где теперь в качестве основного гражданства игрока указана РФ.

Ибрагимов родился в Дагестане и переехал в Англию в 2019 году вместе с семьёй. Сначала он тренировался в академии «Шеффилд Юнайтед», затем перешёл в систему «Манчестер Юнайтед».

За молодёжные команды манкунианского клуба нападающий провёл 49 матчей, забив 13 голов. В апреле этого года он подписал свой первый профессиональный контракт и уже привлекался к тренировкам с основной командой.