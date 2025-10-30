Бывший главный тренер «Спартака»﻿ Гильермо Абаскаль оценил текущие результаты красно-белых в сезоне 2025/26.

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

«Думаю, что результаты "Спартака"﻿ улучшатся, у них отличный состав. Правда, игроков много, нужна стабильность. Но у команды есть все, чтобы добиться хороших результатов. Болельщики заслуживают этого», — сказал Абаскаль в интервью «СЭ»﻿.

После 13 туров «Спартак»﻿ занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22 очками, уступая лидеру «Краснодару»﻿ семь баллов.

Команда под руководством Деяна Станковича одержала пять побед, сыграла вничью четыре раза и потерпела три поражения, забив 20 и пропустив 18 мячей.​