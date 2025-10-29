Московский «Локомотив» сделал предложение о трансфере футболиста «Славен Белупо» Адриана Ягушича.

Адриан Ягушич globallookpress.com

«Да, россияне хотят купить его. Но в нем также заинтересованы два серьезных клуба Бундеслиги, так что мы не будем разглашать все детали»﻿, — сказал агент футболиста Матей Шкегро.

Российский клуб готов заплатить за 20-летнего полузащитника «Славен Белупо» семь миллионов евро. За Ягушича в текущем сезоне проведено 11 матчей в чемпионате Хорватии, в которых он забил два гола и отдал пять результативных передач.