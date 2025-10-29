Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы мышцы бедра. Об этом сообщил журналист As Хави Мигель.
22-летний испанец выбыл примерно на три недели и не сможет принять участие в играх с «Брюгге» (5 ноября) и «Сельтой» (9 ноября). Матч с «Эльче» 2 ноября Педри пропускал бы в любом случае из-за красной карточки, полученной в концовке встречи с «Реалом» (1:2).
Полузащитник сборной Испании провел в этом сезоне девять матчей за каталонский клуб и отметился одним забитым голом.