Полузащитник «Барселоны»﻿ Педри пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы мышцы бедра. Об этом сообщил журналист As﻿ Хави Мигель.

22-летний испанец выбыл примерно на три недели и не сможет принять участие в играх с «Брюгге»﻿ (5 ноября) и «Сельтой»﻿ (9 ноября). Матч с «Эльче»﻿ 2 ноября Педри пропускал бы в любом случае из-за красной карточки, полученной в концовке встречи с «Реалом»﻿ (1:2).

Полузащитник сборной Испании провел в этом сезоне девять матчей за каталонский клуб и отметился одним забитым голом.