«Фулхэм» одержал победу над «Уиком Уондерерс» (1:1, 5:4 по пен.) в 1/8 финала Кубка английской лиги.
В основное время матча команды обменялись голами. У хозяев отличился Кали Вудроу на 4-й минуте, а в составе «Фулхэма» гол забил Джош Кинг на 48-й минуте.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались гости. Победный удар на счету Иссы Диопа.
Результат матча
Уиком УондерерсАнглия. Кубок Лиги1:1ФулхэмЛондон
1:0 Кали Вудроу 4' 1:1 Джошуа Кинг 48' 2:1 Андерс Хагельcкьер 90' пен. 3:1 Люк Лэхи 90' пен. 4:1 Сэмюэл Белл 90' пен. 5:1 Кайлан Бойд-Манс 90' пен. 5:2 Кевин 90' пен. 5:3 Адама Траоре 90' пен. 5:4 Исса Диоп 90' пен. 5:5 Саша Лукич 90' пен. 5:6 Алекс Айуоби 90' пен.
Уиком Уондерерс: Уилл Норрис, Джек Гриммер, Коннор Тейлор, Андерс Хагельcкьер, Люк Лэхи, Эван Хендерсон, Фред Оньединма, Сэмюэл Белл, Кали Вудроу (Donnell McNeilly 68'), Taylor Allen (Дэниел Харви 57'), Jamie Mullins (Кайлан Бойд-Манс 68')
Фулхэм: Бенжамен Леком, Кэлвин Бейсси, Хорхе Куэнка (Райан Сесеньон 46'), Исса Диоп, Тимоти Кастань, Кевин, Томас Кейрни (Алекс Айуоби 65'), Харрисон Рид (Саша Лукич 71'), Рауль Хименес (Джона Куси-Асаре 74'), Адама Траоре, Джошуа Кинг
Жёлтые карточки: Джек Гриммер 45+1', Donnell McNeilly 90' — Джошуа Кинг 60'
После этого матча «Фулхэм» пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги.