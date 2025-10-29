«Фулхэм» одержал победу над «Уиком Уондерерс» (1:1, 5:4 по пен.) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Джош Кинг — игрок «Фулхэма» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У хозяев отличился Кали Вудроу на 4-й минуте, а в составе «Фулхэма» гол забил Джош Кинг на 48-й минуте.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались гости. Победный удар на счету Иссы Диопа.

Результат матча Уиком Уондерерс Англия. Кубок Лиги 1:1 Фулхэм Лондон 1:0 Кали Вудроу 4' 1:1 Джошуа Кинг 48' 2:1 Андерс Хагельcкьер 90' пен. 3:1 Люк Лэхи 90' пен. 4:1 Сэмюэл Белл 90' пен. 5:1 Кайлан Бойд-Манс 90' пен. 5:2 Кевин 90' пен. 5:3 Адама Траоре 90' пен. 5:4 Исса Диоп 90' пен. 5:5 Саша Лукич 90' пен. 5:6 Алекс Айуоби 90' пен. Уиком Уондерерс: Уилл Норрис, Джек Гриммер, Коннор Тейлор, Андерс Хагельcкьер, Люк Лэхи, Эван Хендерсон, Фред Оньединма, Сэмюэл Белл, Кали Вудроу ( Donnell McNeilly 68' ), Taylor Allen ( Дэниел Харви 57' ), Jamie Mullins ( Кайлан Бойд-Манс 68' ) Фулхэм: Бенжамен Леком, Кэлвин Бейсси, Хорхе Куэнка ( Райан Сесеньон 46' ), Исса Диоп, Тимоти Кастань, Кевин, Томас Кейрни ( Алекс Айуоби 65' ), Харрисон Рид ( Саша Лукич 71' ), Рауль Хименес ( Джона Куси-Асаре 74' ), Адама Траоре, Джошуа Кинг Жёлтые карточки: Джек Гриммер 45+1', Donnell McNeilly 90' — Джошуа Кинг 60'

Статистика матча 1 Удары в створ 8 3 Удары мимо 8 26 Владение мячом 74 1 Угловые удары 9 11 Фолы 6

После этого матча «Фулхэм» пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги.