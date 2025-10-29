«Фулхэм» одержал победу над «Уиком Уондерерс» (1:1, 5:4 по пен.) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Джош Кинг — игрок «Фулхэма»
В основное время матча команды обменялись голами.  У хозяев отличился Кали Вудроу на 4-й минуте, а в составе «Фулхэма» гол забил Джош Кинг на 48-й минуте.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались гости.  Победный удар на счету Иссы Диопа.

Результат матча

Уиком УондерерсАнглия. Кубок ЛигиУиком Уондерерс1:1ФулхэмФулхэмЛондон
1:0 Кали Вудроу 4' 1:1 Джошуа Кинг 48' 2:1 Андерс Хагельcкьер 90' пен. 3:1 Люк Лэхи 90' пен. 4:1 Сэмюэл Белл 90' пен. 5:1 Кайлан Бойд-Манс 90' пен. 5:2 Кевин 90' пен. 5:3 Адама Траоре 90' пен. 5:4 Исса Диоп 90' пен. 5:5 Саша Лукич 90' пен. 5:6 Алекс Айуоби 90' пен.
Уиком Уондерерс:  Уилл Норрис,  Джек Гриммер,  Коннор Тейлор,  Андерс Хагельcкьер,  Люк Лэхи,  Эван Хендерсон,  Фред Оньединма,  Сэмюэл Белл,  Кали Вудроу (Donnell McNeilly 68'),  Taylor Allen (Дэниел Харви 57'),  Jamie Mullins (Кайлан Бойд-Манс 68')
Фулхэм:  Бенжамен Леком,  Кэлвин Бейсси,  Хорхе Куэнка (Райан Сесеньон 46'),  Исса Диоп,  Тимоти Кастань,  Кевин,  Томас Кейрни (Алекс Айуоби 65'),  Харрисон Рид (Саша Лукич 71'),  Рауль Хименес (Джона Куси-Асаре 74'),  Адама Траоре,  Джошуа Кинг
Жёлтые карточки:  Джек Гриммер 45+1',  Donnell McNeilly 90'  —  Джошуа Кинг 60'

После этого матча «Фулхэм» пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги.