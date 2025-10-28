28 октября в 1/8 финала Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Уиком» и «Фулхэм». Начало встречи — 22:45 мск.

«Уиком»

Турнирное положение: «Уиком», в отличие от соперника, уже прошел три стадии в Кубке английской Лиги, в которых обыграл «Ноттс Каунти», «Стокпорт» и «Уиган».

Команда по итогам 14-ти туров третьего дивизиона (Лига 1) занимает 17-ю строчку с отрывом в три балла от зоны вылета и с отставанием в восемь очков от зоны плей-офф за повышение в классе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своей арене одержал победу над «Хаддерсфилдом» (3:0).

Перед этим в поединке 13-го тура английской Лиги 1 коллектив уже потерял очки, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Блэкпулом» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Скоуэн, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Уиком» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев на успех, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть явное преимущество соперника в классе.

Четыре гола команды в Кубке Лиги текущего розыгрыша забивали разные игроки.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» провел два поединка в Кубке английской Лиги нынешнего сезона, в которых обыграл «Бристоль Сити» и «Кембридж Юнайтед».

Команда по итогам девяти туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги занимает 16-ю строчку с отрывом в три очка от зоны вылета (18-20-я позиции).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ньюкасла» с результатом 1:2.

Перед этим в поединке восьмого тура английского первенства коллектив также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах проиграл «Арсеналу» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Фулхэм» только проигрывал.

Это говорит об откровенно плохой форме гостей, что вроде бы не сулит им хороших шансов на успех, тем не менее, они все же высоки, пусть и на выезде, особенно если учесть перевес в классе над соперником.

Три гола команды в Кубке английской Лиги забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Уиком» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Фулхэма» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Фулхэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.30, победа «Уикома» — в 6.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фулхэма».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35