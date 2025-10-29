В Бергамо «Милан» снова не выиграл, а весь матч трудно было говорить о контроле, скорее о битве, где одно неверное касание могло стать сюжетным поворотом. В итоге 1:1 — Риччи с рикошетом, Лукман с ударом под перекладину — и два клуба, которые будто понимают: это конец истории, это только пауза.

Результат матча Аталанта Бергамо 1:1 Милан Милан 0:1 Самуэле Риччи 4' 1:1 Адемола Лукман 35' Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Одилон Коссуну, Исак Хин, Онест Аанор ( Берат Джимсити 72' ), Давиде Дзаппакоста, Лоренцо Бернаскони ( Рауль Белланова 71' ), Мартен де Рон ( Марко Брешианини 20' ), Марио Пашалич ( Юнус Муса 82' ), Шарль Де Кетеларе ( Лазар Самарджич 82' ), Адемола Лукман Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги, Алексис Салемакерс ( Закари Атекаме 90' ), Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Самуэле Риччи, Лука Модрич, Юссуф Фофана, Маттео Габбиа, Рафаэл Леау ( Кристофер Нкунку 46' ), Сантьяго Хименес ( Рубен Лофтус-Чик 62' ) Жёлтые карточки: Марко Брешианини 90+3' — Сантьяго Хименес 9', Лука Модрич 77', Маттео Габбиа 90+4'

Статистика матча 3 Удары в створ 1 8 Удары мимо 2 56 Владение мячом 44 9 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 9 Фолы 8

Началось так, будто «Милан» просто вышел победить. Третья минута, угловой Бартезаги справа, мяч выбит абы как, Самуэле Риччи ловит отскок на линии штрафной и бьёт внешней стороной стопы. Мяч скачет, едва касается газона, чиркает по Эдерсону и обманывает Карнесекки. Вроде бы и случайно, но вышло очень красиво.

Удар Самуэле Риччи globallookpress.com

И вот дальше — никакой романтики. «Аталанта» проглотила обиду и начала вгрызаться в матч зубами. Это был классический режим бергамасков: высокий прессинг, темп из серии «или сдаёшься, или ломаешься», удары летят со всех углов, а «Милан» не может выйти в позиционную атаку без огромного усилия. Юрич выставил команду не просто агрессивной — навязчивой. Пашалич читал линии передач, Эдерсон сжирал метровые зоны, де Кетеларе во фланговых зонах чувствовал себя как дома, и даже правый защитник Аанор выглядел как человек, которому обещали премию за каждый стык. Хьён, Аанор, Эдерсон и снова Аанор просто обязаны были сравнять счёт сразу после пропущенного, но всё время не хватало точности.

А «Милан» в это время существовал в режиме тотальной обороны. Леау и Хименес почти не получали мяч (к перерыву только вратарь «Аталанты» Карнесекки трогал мяч реже, чем они), а команда Аллегри застряла в собственной первой трети поля. Внешне — трусость. Внутри — расчёт на то, что «Аталанта» не сможет так выжигать весь матч.

«Аталанта» – «Милан» globallookpress.com

И всё равно давление сработало. На 35-й минуте, когда казалось, что «Милан» переживёт шторм до перерыва, случилось ровно то, чего он боялся. Пашалич разрезает пасом центральную ось, Томори почему-то делает шаг в сторону вместо шага назад и Адемола Лукман влетает в свободный коридор. Одно касание, вторым — «пушка» под перекладину в ближний угол. Майк Меньян даже не успел подстроиться. Первый гол Лукмана в лиге со времён летней саги вокруг его почти-переезда и почти-бунта — и какая жестокая форма возвращения. 1:1, и «Аталанта» на кураже. В воздухе висит ощущение, что следующий эпизод — и Бергамо выйдет вперёд.

Адемола Лукман празднует гол globallookpress.com

Аллегри меняет акценты, «Аталанта» теряет дыхание

Замену Рафаэла Леау в перерыве публика «Милана» проглотила с трудом. Это ведь не просто лучший дриблёр команды — это вообще повод бояться для обороны соперника, тем более после двух результативных матчей подряд. Но Аллегри после матча объяснит: бедро, рывок не идёт, смысла держать статую ради имени нет. На поле выходит Нкунку, и картина сдвигается, «Милан» внезапно начинает кусаться.

С 65-й по 70-ю минуту «Милан» получает свой лучший отрезок за весь вечер. Бартезаги (одна из тихих историй матча — как спокойно он держал мяч под давлением) навешивает, Лофтус-Чик скидывает головой во вратарскую, и Коссуну буквально телом, грудью, коленом, чем угодно влетает под Нкунку. Через минуту Салемакерс выходит под удар после комбинации с Фофана, но вместо того, чтобы просто пробить, начинает искать пас пяткой — и момент умирает. Тут же ещё один метр до гола: прострел Бартезаги, Лофтус-Чик уже заносит ногу, и вдруг в кадр влетает... Фофана, свой же, и перехватывает. Это был тот кусок матча, где «Милан» мог перевернуть сценарий. Аллегри об этом будет говорить потом почти с горечью: «Нам нужно больше веры в то, что мы делаем в последней трети». Это его формула. А переводится на общечеловеческий, кажется, так: «Просто бейте по воротам, а не ищите лишнего паса».

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

У «Аталанты», между тем, чуть садится прессинг. Это абсолютно прогнозируемо: такой объём агрессии не держится бесконечно. Мартен де Рон уже ушёл с мышечной проблемой — и это удар по структуре, потому что без него центр «Аталанты» теряет ритм. Эдерсон продолжал носиться, но уже не накрывал каждую передачу. Тем не менее, хозяева всё равно жили ближе к чужим воротам, просто теперь не ураганом, а приливами.

И даже в этом менее бешеном ритме «Аталанта» не ушла с поля без шансов на победу. На 85-й минуте Дзаппакоста делает то, ради чего он вообще до сих пор в Серии А. Забирает мяч, смещается внутрь, закладывает корпус и крутит в дальнюю девятку. Это удар, который потом попадает на постеры. Но Меньян вытягивается в полёте, кончиками пальцев снимает мяч и отталкивает над перекладиной. Сейв матча.

«Аталанта» — «Милан» globallookpress.com

Финальный аккорд — 1:1. «Аталанта» остаётся командой парадокса: не проигрывает никому, выглядит как коллектив с чётким лицом и всё равно застревает в ничьих. Пять подряд, семь за девять туров. Это уже диагноз: не хватает финиша, не хватает хладнокровия, не хватает человека, который замыкает всю их системную работу цифрой на табло.

Ну а «Милан» не рухнул. Это важно сказать, даже если звучит скромно. Против «Пизы» они потеряли очки и первое место, здесь рисковали уж совсем отстать от «Наполи». Вместо этого — держатся на -3 от вершины и идут уже восемь туров без поражений. При этом без Рабьо, без Пулишича, без Эступиньяна, с полуздоровым Леау и неуверенным Хименесом. Команда, как кажется, пока что вывозит за счёт выносливости. Она много ошибается в первом тайме, но не ломается. Она переживает травмы и выходит на второй тайм злее и тяжелее физически. И она до сих пор рядом с вершиной.

Такой чемпионат точно не выигрывают в октябре. Но его в октябре очень легко проиграть. «Милан» пока не проиграл. «Аталанта» пока вообще не знает, что значит это слово. И от этого таблица Серии А становится только ярче.