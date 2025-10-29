В Бергамо «Милан» снова не выиграл, а весь матч трудно было говорить о контроле, скорее о битве, где одно неверное касание могло стать сюжетным поворотом. В итоге 1:1 — Риччи с рикошетом, Лукман с ударом под перекладину — и два клуба, которые будто понимают: это конец истории, это только пауза.
Результат матча
Началось так, будто «Милан» просто вышел победить. Третья минута, угловой Бартезаги справа, мяч выбит абы как, Самуэле Риччи ловит отскок на линии штрафной и бьёт внешней стороной стопы. Мяч скачет, едва касается газона, чиркает по Эдерсону и обманывает Карнесекки. Вроде бы и случайно, но вышло очень красиво.
И вот дальше — никакой романтики. «Аталанта» проглотила обиду и начала вгрызаться в матч зубами. Это был классический режим бергамасков: высокий прессинг, темп из серии «или сдаёшься, или ломаешься», удары летят со всех углов, а «Милан» не может выйти в позиционную атаку без огромного усилия. Юрич выставил команду не просто агрессивной — навязчивой. Пашалич читал линии передач, Эдерсон сжирал метровые зоны, де Кетеларе во фланговых зонах чувствовал себя как дома, и даже правый защитник Аанор выглядел как человек, которому обещали премию за каждый стык. Хьён, Аанор, Эдерсон и снова Аанор просто обязаны были сравнять счёт сразу после пропущенного, но всё время не хватало точности.
А «Милан» в это время существовал в режиме тотальной обороны. Леау и Хименес почти не получали мяч (к перерыву только вратарь «Аталанты» Карнесекки трогал мяч реже, чем они), а команда Аллегри застряла в собственной первой трети поля. Внешне — трусость. Внутри — расчёт на то, что «Аталанта» не сможет так выжигать весь матч.
И всё равно давление сработало. На 35-й минуте, когда казалось, что «Милан» переживёт шторм до перерыва, случилось ровно то, чего он боялся. Пашалич разрезает пасом центральную ось, Томори почему-то делает шаг в сторону вместо шага назад и Адемола Лукман влетает в свободный коридор. Одно касание, вторым — «пушка» под перекладину в ближний угол. Майк Меньян даже не успел подстроиться. Первый гол Лукмана в лиге со времён летней саги вокруг его почти-переезда и почти-бунта — и какая жестокая форма возвращения. 1:1, и «Аталанта» на кураже. В воздухе висит ощущение, что следующий эпизод — и Бергамо выйдет вперёд.
Аллегри меняет акценты, «Аталанта» теряет дыхание
Замену Рафаэла Леау в перерыве публика «Милана» проглотила с трудом. Это ведь не просто лучший дриблёр команды — это вообще повод бояться для обороны соперника, тем более после двух результативных матчей подряд. Но Аллегри после матча объяснит: бедро, рывок не идёт, смысла держать статую ради имени нет. На поле выходит Нкунку, и картина сдвигается, «Милан» внезапно начинает кусаться.
С 65-й по 70-ю минуту «Милан» получает свой лучший отрезок за весь вечер. Бартезаги (одна из тихих историй матча — как спокойно он держал мяч под давлением) навешивает, Лофтус-Чик скидывает головой во вратарскую, и Коссуну буквально телом, грудью, коленом, чем угодно влетает под Нкунку. Через минуту Салемакерс выходит под удар после комбинации с Фофана, но вместо того, чтобы просто пробить, начинает искать пас пяткой — и момент умирает. Тут же ещё один метр до гола: прострел Бартезаги, Лофтус-Чик уже заносит ногу, и вдруг в кадр влетает... Фофана, свой же, и перехватывает. Это был тот кусок матча, где «Милан» мог перевернуть сценарий. Аллегри об этом будет говорить потом почти с горечью: «Нам нужно больше веры в то, что мы делаем в последней трети». Это его формула. А переводится на общечеловеческий, кажется, так: «Просто бейте по воротам, а не ищите лишнего паса».
У «Аталанты», между тем, чуть садится прессинг. Это абсолютно прогнозируемо: такой объём агрессии не держится бесконечно. Мартен де Рон уже ушёл с мышечной проблемой — и это удар по структуре, потому что без него центр «Аталанты» теряет ритм. Эдерсон продолжал носиться, но уже не накрывал каждую передачу. Тем не менее, хозяева всё равно жили ближе к чужим воротам, просто теперь не ураганом, а приливами.
И даже в этом менее бешеном ритме «Аталанта» не ушла с поля без шансов на победу. На 85-й минуте Дзаппакоста делает то, ради чего он вообще до сих пор в Серии А. Забирает мяч, смещается внутрь, закладывает корпус и крутит в дальнюю девятку. Это удар, который потом попадает на постеры. Но Меньян вытягивается в полёте, кончиками пальцев снимает мяч и отталкивает над перекладиной. Сейв матча.
Финальный аккорд — 1:1. «Аталанта» остаётся командой парадокса: не проигрывает никому, выглядит как коллектив с чётким лицом и всё равно застревает в ничьих. Пять подряд, семь за девять туров. Это уже диагноз: не хватает финиша, не хватает хладнокровия, не хватает человека, который замыкает всю их системную работу цифрой на табло.
Ну а «Милан» не рухнул. Это важно сказать, даже если звучит скромно. Против «Пизы» они потеряли очки и первое место, здесь рисковали уж совсем отстать от «Наполи». Вместо этого — держатся на -3 от вершины и идут уже восемь туров без поражений. При этом без Рабьо, без Пулишича, без Эступиньяна, с полуздоровым Леау и неуверенным Хименесом. Команда, как кажется, пока что вывозит за счёт выносливости. Она много ошибается в первом тайме, но не ломается. Она переживает травмы и выходит на второй тайм злее и тяжелее физически. И она до сих пор рядом с вершиной.
Такой чемпионат точно не выигрывают в октябре. Но его в октябре очень легко проиграть. «Милан» пока не проиграл. «Аталанта» пока вообще не знает, что значит это слово. И от этого таблица Серии А становится только ярче.