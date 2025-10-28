Игроки «Барселоны» Педри и Ламин Ямаль перестали следить за защитником мадридского «Реала» Даниэлем Карвахалем в cоцсетях после матча 10-го тура Ла Лиги, завершившегося победой «сливочных» со счетом 2:1.

Ламин Ямаль globallookpress.com

По информации источника, этот инцидент вызвал обеспокоенность в тренерском штабе сборной Испании. Главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте может выступить посредником для урегулирования конфликта между игроками.

Ранее сообщалось, что после финального свистка «класико» между «Реалом» и «Барселоной» на поле произошла стычка, участниками которой стали, в частности, Карвахаль и Ямаль.