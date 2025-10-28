Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о частой смене тренеров в «Спартаке».

Деян Станкович — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«В "Спартаке" на протяжении всей постсоветской жизни после ухода Романцева, когда стали приглашать иностранцев, каждый год всех пытаются сразу снять. Там такая очередь стоит из желающих попасть на работу в "Спартак". Они подогревают эти ситуации.

На самом деле, да, "Спартак" играет неровно, но для того чтобы команда показывала стабильность, должен быть более качественный подбор футболистов. Например, как в "Зените". Здесь каждый год кого-то приглашают, потом продают. Плохо работает селекционный отдел, а всё валят на тренера, который работает с имеющимся материалом.

Эмоциональное поведение в матчах? Мы все разные. Семак раньше тоже был спокойным, выдержанным и улыбчивым. А посмотрите сегодня на Семака — злой, всё время скандалит с судьями, чем-то недоволен. Тренерская доля очень сложная», — сказал Канищев Чемпионату.

После 13-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 22 очками в активе.