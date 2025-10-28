Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о частой смене тренеров в «Спартаке».
«В "Спартаке" на протяжении всей постсоветской жизни после ухода Романцева, когда стали приглашать иностранцев, каждый год всех пытаются сразу снять. Там такая очередь стоит из желающих попасть на работу в "Спартак". Они подогревают эти ситуации.
На самом деле, да, "Спартак" играет неровно, но для того чтобы команда показывала стабильность, должен быть более качественный подбор футболистов. Например, как в "Зените". Здесь каждый год кого-то приглашают, потом продают. Плохо работает селекционный отдел, а всё валят на тренера, который работает с имеющимся материалом.
Эмоциональное поведение в матчах? Мы все разные. Семак раньше тоже был спокойным, выдержанным и улыбчивым. А посмотрите сегодня на Семака — злой, всё время скандалит с судьями, чем-то недоволен. Тренерская доля очень сложная», — сказал Канищев Чемпионату.
После 13-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 22 очками в активе.