Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль намерен приобрести особняк, ранее принадлежавший экс-защитнику клуба Жерару Пике и певице Шакире, сообщает Sport.es. 18-летний испанец планирует переехать туда вместе со своей девушкой, рэпером Ники Николь.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Сообщается, что Ямаль будет жить по соседству с одноклубниками Алехандро Бальде и Рональдом Араухо. Особняк расположен в престижном жилом комплексе района Эсплугес-де-Льобрегат.

С 2023 года Ямаль выступает за основной состав «Барселоны». За это время он провёл 114 матчей во всех турнирах, забив 28 голов и сделав 39 результативных передач.