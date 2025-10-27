Крайний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор выразил желание покинуть команду после того, как был заменён в матче 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны». Об этом сообщает Marca со ссылкой на данные DAZN.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Встреча прошла 26 октября 2025 года и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Реала».

По информации источника, узнав о замене на 72-й минуте, Винисиус выразил недовольство и, идя в раздевалку, несколько раз повторял: «Я уйду из команды… Мне лучше уйти».

Бразилец выступает за «Реал» с лета 2018 года. За это время он трижды становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Действующий контракт Винисиуса рассчитан до конца июня 2027 года.