Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о победе своей команды в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата» (4:2).

Игорь Осинькин — главный тренер «Сочи» globallookpress.com

«Мы радуемся, очень довольны. Но я уже готовлюсь к следующему матчу.

Насколько игра сложной в эмоциональном плане была? Качели были даже при счете, когда мы вели в три мяча. Давление чувствовали на протяжении всей игры.

Атакующие действия у нас получались. Конечно, понимаю, что реализация была высокой. Но главное, что мы создавали моменты, держали борьбу. План на игру точно сработал. Есть динамика, в каком направлении мы движемся. Так что небольшое удовлетворение проявляется. Не есть, но проявляется.

Это лучшая игра команды в сезоне? Во‑первых, да. Во‑вторых, была игра с ЦСКА, где четыре раз VAR был против нас», — сказал Осинькин «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» располагается на 15-й позиции в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. В следующей встрече южане сыграют против «Оренбурга» 2-го ноября.