Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о победе своей команды в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата» (4:2).

Игорь Осинькин — главный тренер «Сочи»
«Мы радуемся, очень довольны.  Но я уже готовлюсь к следующему матчу.

Насколько игра сложной в эмоциональном плане была?  Качели были даже при счете, когда мы вели в три мяча.  Давление чувствовали на протяжении всей игры.

Атакующие действия у нас получались.  Конечно, понимаю, что реализация была высокой.  Но главное, что мы создавали моменты, держали борьбу.  План на игру точно сработал.  Есть динамика, в каком направлении мы движемся.  Так что небольшое удовлетворение проявляется.  Не есть, но проявляется.

Это лучшая игра команды в сезоне?  Во‑первых, да.  Во‑вторых, была игра с ЦСКА, где четыре раз VAR был против нас», — сказал Осинькин «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» располагается на 15-й позиции в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе.  В следующей встрече южане сыграют против «Оренбурга» 2-го ноября.