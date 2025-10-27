Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился мыслями о перспективах 19-летнего вратаря «бело-голубых» Курбана Расулова.

Курбан Расулов
Курбан Расулов globallookpress.com

«Расулов — перспективный вратарь, но нужно еще набираться опыта.  Видно, что есть характер.  Был очень важный матч, его вины в голах "Зенита" нет.  Ещё и выручил пару раз.  Мне нравится Расулов как вратарь: хорошая техника, ногами неплохо играет и есть реакция.  Надеюсь, Расулов будет прогрессировать и станет основным вратарём "Динамо"", — приводит слова Колыванова 'Чемпионат'.

Расулов принял участие в пяти встречах 'Динамо' в текущем сезоне.  В двух последних встречах РПЛ 19-летний голкипер выходил с первых минут.