Дерби Апеннин оправдало репутацию одного из самых эмоциональных матчей Италии. «Болонья» контролировала игру, повела 2:0 и почти оформила разгром — но в концовке рухнула под натиском «Фиорентины». Два пенальти (Гудмундссон и Кин), удаление Холма и промах Додо в пустые на 98-й минуте превратили рутину в настоящую бурю.

Результат матча Фиорентина Флоренция 2:2 Болонья Болонья 0:1 Сантьяго Кастро 25' 0:2 Николо Камбьяги 52' 1:2 Альберт Гудмундссон 73' пен. 2:2 Мойзе Кин 90+4' пен. Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Роб Холдинг, Лука Раньери ( Роберто Пикколи 85' ), Робин Гозенс ( Никколо Фортини 53' ), Роландо Мандрагора ( Шер Ндур 54' ), Ханс Николусси Кавилья ( Абдельхамид Сабири 65' ), Николо Фаджоли ( Эдин Джеко 54' ), Альберт Гудмундссон, Мойзе Кин, Dodo Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Джон Лукуми, Торбьёрн Хеггем, Эмиль Хольм, Николо Камбьяги ( Тёйс Даллинга 66' ), Джованни Фаббиан ( Томмазо Побега 77' ), Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер, Сантьяго Кастро ( Джонатан Роу 66' ), Риккардо Орсолини ( Федерико Бернардески 77' ) Жёлтые карточки: Робин Гозенс 36', Альберт Гудмундссон 58', Эдин Джеко 90+6' — Ремо Фройлер 39', Эмиль Хольм 71', Джонатан Роу 88', Джон Лукуми 90+6' Красная карточка: Эмиль Хольм 84' (Болонья)

Статистика матча 7 Удары в створ 3 7 Удары мимо 2 51 Владение мячом 50 5 Угловые удары 6 5 Офсайды 3 13 Фолы 20

Перед матчем у Пиоли было всё против него: ни одной победы в Серии А, давящее ожидание болельщиков, трибуны, которые уже свистят при каждом неточном пасе. А у «Болоньи» — стройная, зрелая команда, которую на этот раз руководил ассистент Даниэле Никколини: главный тренер Винченцо Итальяно смотрел игру из больницы, восстанавливаясь после пневмонии. Но даже без него гости выглядели хладнокровнее.

«Фиорентина» начала активнее, но как будто не совсем понимала, что делает. Уже на 5-й минуте Мойзе Кин выскочил один на один — офсайд. Дальше «Болонья» перехватила темп: Миранда издали бил по воротам Де Хеа, а на 25-й минуте Сантьяго Кастро роскошно забил — принял мяч после серии подборов и вколотил с лёта в сетку. 0:1.

Гол Сантьяго Кастро globallookpress.com

«Виола» попробовала ответить — Раньери с пары метров пробил выше, потом Мандрагора заставил Скорупского тащить удар со штрафного из-под перекладины. Но по игре «Болонья» была взрослее, организованнее и опаснее.

«Болонья» уходит в отрыв — и рушит всё, что построила

После перерыва случился всплеск эмоций: арбитр Ла Пенна сначала назначил пенальти «Фиорентине» за якобы игру рукой, но ВАР показал, что мяч тронул не защитника, а самого Скорупского, и решение отменили. Сразу после этого «Болонья» наказала. Холм пронёсся по флангу, отдал в центр — Камбьяги с шести метров в касание вколачивает под Де Хеа. 0:2. Матч выглядел решённым. А на 60-й гости забили и третий — Де Хеа отбил удар Орсолини, и Даллингa добил, но офсайд аннулировал гол. И именно этот момент стал переломным: трибуны вдруг ожили, а игроки «Болоньи» потеряли концентрацию.

Николо Камбьяги globallookpress.com

Камбэк «виолы»: два пенальти, красная карточка и скандал в концовке

Пиоли бросил в бой всех атакующих — Джеко, Сабири, Фортин, Ндур. Команда перестроилась на агрессивные 3-5-2 и отчаянно пошла в атаку. Сначала Гудмундссон выстрелил из-за штрафной, потом Кин вгрызался в каждое единоборство, выцарапывая пространство.

И вот первый перелом. После подачи Додо мяч задел руку Фергюсона — арбитр сразу указал на «точку». Гудмундссон пробил точно в угол — Скорупский дотянулся, но не спас. 1:2. Стадион взорвался: те, кто уже собирался уходить, вернулись на места. Дальше пошёл истинный хаос. Сабири врезался в Бернардески в чужой штрафной — «Болонья» требовала пенальти, но ВАР отказал. Холм на нервах сорвался на грубый подкат и получил вторую жёлтую. У гостей десять человек, эмоции на пределе.

Пенальти Альберта Гудмундссона globallookpress.com

А на 93-й минуте снова пришлось смотреть повтор. После навеса Додо Кин пробил с разворота — мяч попал в руку Бернардески, бывшего игрока «Фиорентины». ВАР снова вмешался, и Ла Пенна назначил второй пенальти. На этот раз пробивал сам Кин — мощно, точно, без шансов. 2:2! «Виола» спасается в последний момент.

Мойзе Кин globallookpress.com

И всё же хозяев есть, за что переживать — в самой концовке «Фиорентина» могла дожимать шокированную «Болонью». На 98-й минуте Скорупский неудачно отбил мяч после удара Пикколи, и Додо с метра промахнулся по пустым. Мгновение — и Пиоли мог быть героем. Вместо этого — только спасённая ничья.

Игроки «Фиорентины» после промаха globallookpress.com

Чудо Пиоли, провал «Болоньи»

Да, у «Фиорентины» снова не победа, но впервые за долгое время команда показала зубы. Кин вытаскивал матч на чистой злости, Гудмундссон был хладнокровен, Де Хеа держал психологический баланс. После матча испанец признался: «Когда отменили третий гол, я подумал, что можем проиграть 0:6, но мы нашли силы вернуться». Фанаты всё ещё злы, но этот камбек дал «виоле» дыхание. Не спасение — но шанс поверить, что они всё ещё живы и на что-то способны.

Календарь и таблица Серии А

«Болонья» до 75-й минуты — команда с чемпионским паспортом: контроль, скорость, структура, зрелость. А потом всё смыло нервами. Два пенальти, удаление, неуверенность — и вместо трёх очков одно. Никколини после игры сдержан: «Судейство странное, но виноваты сами — нужно было закрывать матч раньше».