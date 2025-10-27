Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал новость о возможном уходе нападающего Алеррандро в зимнее трансферное окно

«Это преждевременные разговоры. Ещё очень много игр до окончания первой части сезона, поэтому каких-то планов, а тем более действий нет. Все будет зависеть от ситуации. Раз он выходит, значит, доверяем ему. Конечно, мы хотим, чтобы он более результативно себя проверял.

Повторюсь, сейчас говорить о том, что Алеррандро совершенно точно покинет или не покинет команду, неправильно», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

За ЦСКА Алеррандро провел 23 матча и забил два мяча.