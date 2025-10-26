Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о матче между «Зенитом» и «Динамо» (2:1).

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Игра была не очень качественная. Было много единоборств, и цена ошибки была очень высокая. Питерцы смотрелись лучше. Гости только в самом начале себя проявляли, но по большому счету не смогли этого сделать. Поэтому итоги матча справедливые.

У меня сложилось такое впечатление, что "Зенит" был уверен в том, что дожмет "Динамо". Питерцы просто увереннее себя чувствовали. Они играли спокойно. Москвичи были вообще без игры. Поэтому не могу отметить какой-то один ключевой момент», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол. Ру».

После этого матча «Зенит» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Динамо» М — на 9-й строчке с 16-ю баллами.